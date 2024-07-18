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18 июля, 14:51

Россиянам разъяснили ситуацию с "лишней" льготной ипотекой

Эксперт Самохина: Заёмщик должен сам следить за оформленными льготными ипотеками

Банки начали работать над выявлением заёмщиков, которые оформили более одной льготной ипотеки. Нарушителям будут начислять дополнительные проценты к ставке по кредиту. Как действовать тем, кто попал в данную ситуацию, рассказала заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина.

"Банки в данном случае выполняют актуальные условия льготных ипотечных программ, в соответствии с которыми ставка по кредиту компенсируется для каждого заёмщика лишь один раз",  отметила Самохина в беседе с RT.

По словам эксперта, заёмщик должен самостоятельно следить за тем, сколько на него оформлено льготных кредитов, и оперативно решать возникающие проблемы с представителями банка. Также Самохина призвала не обманываться, думая, что ставка по второму кредиту останется прежней после того, как кредитор обнаружит нарушение правил льготной программы.

"По мере развития нормативного регулирования и инфраструктуры льготных ипотечных программ число таких случаев должно сойти практически на нет. Таких кейсов и сейчас немного, но каждый из них болезненный и для заёмщика, и для кредитора", — заключила Самохина.

Напомним, что ранее Министерство финансов России объявило о продлении программы "Семейная ипотека" до 2030 года. Таким образом, родители, воспитывающие одного ребёнка до шести лет, а также другие категории граждан имеют право оформить ипотеку по ставке 6%. Однако государственная инициатива распространяется лишь на один жилищный кредит. Все ранее выданные льготы в таком случае учитываться не будут.

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Life.ru рассказывал, как новые условия по семейной ипотеке скажутся на стоимости жилья. Как объяснила эксперт, изменения позволят большему количеству граждан получить льготы.

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Freepik / pressfoto

Мария Любицкая
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