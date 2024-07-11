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Регион
11 июля, 04:46

Россиянам рассказали, как новые условия по семейной ипотеке скажутся на ценах

Риелтор Векшина: Новые условия семейной ипотеки не сильно влияют на цены

Продление семейной ипотеки вряд ли отразится на стоимости недвижимости. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала вице-президент Российской гильдии риелторов Екатерина Векшина.

Эксперт пояснила, что россиян, которые могут претендовать на участие в программе, стало больше, несмотря на фактическое изменение условий.

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Векшина также рассказала, что из тех, кто раньше мог претендовать на семейную ипотеку, 90% заёмщиков уже не могут этого сделать. По её словам, в Москве и области из 50 компаний-застройщиков всего одна планирует задействовать в проектах эскроу-счета, которые необходимы для применения семейной ипотеки.

"Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идёт о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы", — указала Векшина.
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Ранее россиянам объяснили, как получить отсрочку по ипотеке в случае потери работы. Ипотечные каникулы сроком на шесть месяцев заёмщик может оформить единожды.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
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