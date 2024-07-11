Россиянам рассказали, как новые условия по семейной ипотеке скажутся на ценах

Эксперт пояснила, что россиян, которые могут претендовать на участие в программе, стало больше, несмотря на фактическое изменение условий.

Векшина также рассказала, что из тех, кто раньше мог претендовать на семейную ипотеку, 90% заёмщиков уже не могут этого сделать. По её словам, в Москве и области из 50 компаний-застройщиков всего одна планирует задействовать в проектах эскроу-счета, которые необходимы для применения семейной ипотеки.