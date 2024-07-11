Россиянам рассказали, как новые условия по семейной ипотеке скажутся на ценах
Риелтор Векшина: Новые условия семейной ипотеки не сильно влияют на цены
Продление семейной ипотеки вряд ли отразится на стоимости недвижимости. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала вице-президент Российской гильдии риелторов Екатерина Векшина.
Эксперт пояснила, что россиян, которые могут претендовать на участие в программе, стало больше, несмотря на фактическое изменение условий.
Векшина также рассказала, что из тех, кто раньше мог претендовать на семейную ипотеку, 90% заёмщиков уже не могут этого сделать. По её словам, в Москве и области из 50 компаний-застройщиков всего одна планирует задействовать в проектах эскроу-счета, которые необходимы для применения семейной ипотеки.
"Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идёт о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы", — указала Векшина.
Ранее россиянам объяснили, как получить отсрочку по ипотеке в случае потери работы. Ипотечные каникулы сроком на шесть месяцев заёмщик может оформить единожды.
Агентство "Москва"