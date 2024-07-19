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19 июля, 00:33

В Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты

Представители Домодедово сообщили об открытии бесплатных курительных комнат

В Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, они находятся в зоне ожидания международных рейсов.

"Курительные комнаты расположены в сегменте терминала Т2, в секторе международных воздушных линий, галерее Е, у выходов на посадку № 3 и № 8", — рассказали представители воздушной гавани.

Они также рассказали, что скоро планируется открыть подобные помещения в секторе внутренних воздушных линий, в частности в галереях С и D. Сами эти помещения представляют собой изолированные пространства, которые оборудованы по последнему слову техники, в том числе системами фильтрации воздуха и вытяжками.

"Внутри пассажирского терминала курение также разрешено в специально оборудованном помещении в бизнес-зале аэропорта, расположенном в галерее вылета D внутренних воздушных линий", — добавили в Домодедово, напомнив, что на привокзальной площади тоже имеются зоны для курения.

55% россиян хотели бы запретить курение на улице и вообще не терпят курильщиков
55% россиян хотели бы запретить курение на улице и вообще не терпят курильщиков

Ранее Life.ru писал, что в России предложили штрафовать на 15 тысяч за курение в неположенных местах. В то же время, согласно предложению главы думского Комитета по молодёжной политике Артёма Метелева, за нарушение на детской площадке наказание надо поднять до 30 тысяч рублей.

Обложка ©

Pixabay / JESHOOTS-com

Алексей Соловьёв
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