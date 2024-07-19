В Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, они находятся в зоне ожидания международных рейсов.

"Курительные комнаты расположены в сегменте терминала Т2, в секторе международных воздушных линий, галерее Е, у выходов на посадку № 3 и № 8", — рассказали представители воздушной гавани.

Они также рассказали, что скоро планируется открыть подобные помещения в секторе внутренних воздушных линий, в частности в галереях С и D. Сами эти помещения представляют собой изолированные пространства, которые оборудованы по последнему слову техники, в том числе системами фильтрации воздуха и вытяжками.

"Внутри пассажирского терминала курение также разрешено в специально оборудованном помещении в бизнес-зале аэропорта, расположенном в галерее вылета D внутренних воздушных линий", — добавили в Домодедово, напомнив, что на привокзальной площади тоже имеются зоны для курения.