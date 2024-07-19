Врач объяснил, как утренний поход в туалет может указывать на аденому простаты

Изменение длительности первого утреннего похода в туалет может быть симптомом аденомы простаты. Об этом заявил профессор Николай Григорьев в интервью "Газете.ru".

Пациенты часто не обращают внимания на медленное развитие признаков недуга, поскольку привыкли к ним и не считают их значительными. Однако изменение скорости мочеиспускания может указывать на серьёзные проблемы.

По словам врача, аденома простаты развивается из-за возрастных изменений, которые происходят у мужчин старше 40 лет. Проблемы с мочеиспусканием возникают из-за анатомического расположения простаты, которая обвивает мочеиспускательный канал. На начальной стадии заболевания мужчины могут испытывать затруднения при походе в туалет, в то время как в более запущенных случаях возникает необходимость натужиться.

Специалист добавил, что аденома простаты прогрессирует медленно и начальные симптомы часто остаются незамеченными. Для раннего выявления болезни достаточно сделать УЗИ предстательной железы, которое доступно в большинстве медицинских учреждений. Мужчинам старше 45 лет рекомендуется проходить это обследование минимум раз в год для профилактики.