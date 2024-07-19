Реабилитация после этого недуга может занять всю жизнь, предупредила врач

Менингит, как и другие нейроинфекции, представляет собой серьёзное заболевание, требующее особого внимания и длительного лечения. Врач Алла Вильниц в интервью "Газете.ru" подчеркнула важность своевременной диагностики и вакцинации против менингита.

По словам врача, нейроинфекции, включающие такие заболевания, как энцефалит и ботулизм, составляют 40% всех неврологических заболеваний. Наиболее опасным из них считается менингит, который особенно угрожает детям до пяти лет и пожилым людям старше 70 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Симптомы менингита можно легко спутать с обычной простудой или отравлением, что делает диагностику сложной задачей. Болезнь развивается стремительно и может привести к летальному исходу в течение суток.

Даже при успешном лечении пациенты сталкиваются с долгосрочными последствиями. По данным ВОЗ, у каждого пятого выжившего после бактериального менингита возникают проблемы со здоровьем, такие как головные боли, нарушения сна и памяти, судороги и трудности в общении. Вплоть до 70% таких пациентов нуждаются в длительной реабилитации, которая иногда может продолжаться всю жизнь.

"Современные методы терапии помогают снизить летальность, но не предотвращают инвалидизацию", — объясняет Вильниц.

Она подчёркивает, что вакцинация является единственным надёжным способом защиты от менингита. В зоне риска находятся дети до пяти лет и подростки от 12 до 18 лет. Вакцинация рекомендована детям в возрасте от 9 до 23 месяцев в два этапа.

Несмотря на распространённые мифы, здоровый образ жизни и крепкий иммунитет не гарантируют защиту от менингококковой инфекции. Специалист призывает всех, кто ещё не вакцинировался, сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких от этой опасной болезни.