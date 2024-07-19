Экстренно севший в Красноярске рейс вылетит в США через несколько часов

Рейс авиакомпании Air India, который был вынужден экстренно приземлиться в Красноярске вечером в четверг, вылетит в Сан-Франциско в 18:15 по местному времени (14:15 по московскому времени). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Прибытие резервного борта из Дели для вывоза пассажиров рейса Air India ожидается в 16:15 красноярского времени. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15", — рассказали в аэропорту.