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19 июля, 03:30

Экстренно севший в Красноярске рейс вылетит в США через несколько часов

Экстренно севший рейс Air India вылетит из Красноярска в Сан-Франциско в 14:15 мск

Рейс авиакомпании Air India, который был вынужден экстренно приземлиться в Красноярске вечером в четверг, вылетит в Сан-Франциско в 18:15 по местному времени (14:15 по московскому времени). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Прибытие резервного борта из Дели для вывоза пассажиров рейса Air India ожидается в 16:15 красноярского времени. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15", — рассказали в аэропорту.

Стало известно, почему летевший в США самолёт Air India запросил посадку в Красноярске
Стало известно, почему летевший в США самолёт Air India запросил посадку в Красноярске

Напомним, что авиакомпания Air India отправила дополнительный самолёт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Пресс-служба перевозчика отметила, что они делают всё возможное для скорейшей доставки пассажиров в Сан-Франциско, поддерживая связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Кирилл Сосновских
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