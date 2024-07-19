Экстренно севший в Красноярске рейс вылетит в США через несколько часов
Экстренно севший рейс Air India вылетит из Красноярска в Сан-Франциско в 14:15 мск
Рейс авиакомпании Air India, который был вынужден экстренно приземлиться в Красноярске вечером в четверг, вылетит в Сан-Франциско в 18:15 по местному времени (14:15 по московскому времени). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Прибытие резервного борта из Дели для вывоза пассажиров рейса Air India ожидается в 16:15 красноярского времени. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15", — рассказали в аэропорту.
Напомним, что авиакомпания Air India отправила дополнительный самолёт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Пресс-служба перевозчика отметила, что они делают всё возможное для скорейшей доставки пассажиров в Сан-Франциско, поддерживая связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами.
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