Air India направит резервный самолёт за аварийно севшим в Красноярске рейсом
Самолёт авиакомпании Air India. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors
Авиакомпания Air India вышлет дополнительный самолёт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Как заявила пресс-служба перевозчика, организация сделает всё возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно скорее.
"Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами. Мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", — заявили в пресс-службе компании.
Напомним, что следующий рейсом из Индии в Штаты самолёт подал запрос на посадку в Красноярске вечером, 18 июля. На борту находятся 252 человека. Медицинская помощь никому из них не понадобилась. Предварительная причина посадки — проблемы с двигателем.