Air India направит резервный самолёт за аварийно севшим в Красноярске рейсом

Авиакомпания Air India вышлет дополнительный самолёт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Как заявила пресс-служба перевозчика, организация сделает всё возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно скорее.

"Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами. Мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", — заявили в пресс-службе компании.