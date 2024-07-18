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18 июля, 20:44

Air India направит резервный самолёт за аварийно севшим в Красноярске рейсом

Самолёт авиакомпании Air India. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Самолёт авиакомпании Air India. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Авиакомпания Air India вышлет дополнительный самолёт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Как заявила пресс-служба перевозчика, организация сделает всё возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно скорее.

"Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами. Мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", — заявили в пресс-службе компании.

Стало известно, почему летевший в США самолёт Air India запросил посадку в Красноярске
Стало известно, почему летевший в США самолёт Air India запросил посадку в Красноярске

Напомним, что следующий рейсом из Индии в Штаты самолёт подал запрос на посадку в Красноярске вечером, 18 июля. На борту находятся 252 человека. Медицинская помощь никому из них не понадобилась. Предварительная причина посадки — проблемы с двигателем.

Оксана Попова
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