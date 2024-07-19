"Серьёзная опасность": На Западе испугались российских подлодок у берегов Великобритании
National Interest: Подлодки ВМФ РФ несут немалую угрозу у берегов Великобритании
Операции, которые подводные лодки Военно-морского флота РФ проводят у берегов Соединённого Королевства, несут в себе немалую угрозу. Об этом сообщает обозреватель National Interest Майя Карлин.
"Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море", — говорится в материале.
Подводные лодки класса Kilo представляют собой собирательное обозначение в странах Североатлантического альянса для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Они поступили на вооружение в 80-х годах прошлого века и с тех пор неоднократно модернизировались.
Стоит отметить, что их бесшумность стала причиной того, почему на Западе эти подлодки называют "Чёрная дыра". В статье также подчёркивается, что эта техника является серьёзной опасностью, в том числе и из-за вооружения.
"Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", — указано в статье.
Напомним, что недавно некоторые зарубежные средства массовой информации писали, что с начала 2022 года подлодки ВМФ РФ дважды совершали миссии в Ирландском море вблизи Соединённого Королевства. Депутат Госдумы Алексей Чепа, заседающий в Комитете по международным делам, отметил, что в этом "нет ничего такого".