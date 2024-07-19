"Серьёзная опасность": На Западе испугались российских подлодок у берегов Великобритании

Операции, которые подводные лодки Военно-морского флота РФ проводят у берегов Соединённого Королевства, несут в себе немалую угрозу. Об этом сообщает обозреватель National Interest Майя Карлин.

"Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море", — говорится в материале.

Подводные лодки класса Kilo представляют собой собирательное обозначение в странах Североатлантического альянса для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Они поступили на вооружение в 80-х годах прошлого века и с тех пор неоднократно модернизировались.

Стоит отметить, что их бесшумность стала причиной того, почему на Западе эти подлодки называют "Чёрная дыра". В статье также подчёркивается, что эта техника является серьёзной опасностью, в том числе и из-за вооружения.

"Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", — указано в статье.