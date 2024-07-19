Трамп пообещал восстановить мир во всём мире в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Милуоки, где сделал ряд заявлений. В частности, миллиардер пообещал восстановить мир во всём мире в случае победы на выборах и обвинил демократов в уничтожении страны.

Дональд Трамп рассказал о случившемся на съезде Республиканской партии в Милуоки. Видео © X / GOP

"Мы восстановим закон и порядок на улицах, вернём патриотизм в наши школы и, что важно, восстановим мир, стабильность и гармонию по всему миру", — сообщил Трамп.

Кроме того, политик обвинил демократов в развале и унижении страны, а также назвал экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "сумасшедшей". Вместе с этим он добавил, что во время его пребывания на посту главы государства Россия и другие страны боялись его и не начинали конфликтов.