Трамп пообещал восстановить мир во всём мире в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Милуоки, где сделал ряд заявлений. В частности, миллиардер пообещал восстановить мир во всём мире в случае победы на выборах и обвинил демократов в уничтожении страны.
Дональд Трамп рассказал о случившемся на съезде Республиканской партии в Милуоки. Видео © X / GOP
"Мы восстановим закон и порядок на улицах, вернём патриотизм в наши школы и, что важно, восстановим мир, стабильность и гармонию по всему миру", — сообщил Трамп.
Кроме того, политик обвинил демократов в развале и унижении страны, а также назвал экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "сумасшедшей". Вместе с этим он добавил, что во время его пребывания на посту главы государства Россия и другие страны боялись его и не начинали конфликтов.
Напомним, что на съезде Республиканской партии в Милуоки Трамп также объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Он заявил, что принимает предложение республиканцев с верой и преданностью.