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19 июля, 05:34

Двое бойцов ВСУ погибли при нештатном сходе боеприпаса с беспилотника

В районе Глубокого Харьковской области при нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два украинских солдата. Об этом в соцсетях рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"При попытке взлёта гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошёл нештатный сход боеприпаса. В результате детонации, расчёт, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения несовместимые с жизнью", — пишет Марочко, ссылаясь на источники.

Помимо того, он добавил, что сослуживцы даже не пытались спасти бойцов и как-то помочь им.

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Ранее Life.ru рассказывал, что киевский режим потерял до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр. При этом тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины остались на дне реки.

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Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Николай Рюмин
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