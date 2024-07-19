Двое бойцов ВСУ погибли при нештатном сходе боеприпаса с беспилотника

В районе Глубокого Харьковской области при нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два украинских солдата. Об этом в соцсетях рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"При попытке взлёта гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошёл нештатный сход боеприпаса. В результате детонации, расчёт, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения несовместимые с жизнью", — пишет Марочко, ссылаясь на источники.

Помимо того, он добавил, что сослуживцы даже не пытались спасти бойцов и как-то помочь им.