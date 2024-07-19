Двое бойцов ВСУ погибли при нештатном сходе боеприпаса с беспилотника
В районе Глубокого Харьковской области при нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два украинских солдата. Об этом в соцсетях рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
"При попытке взлёта гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошёл нештатный сход боеприпаса. В результате детонации, расчёт, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения несовместимые с жизнью", — пишет Марочко, ссылаясь на источники.
Помимо того, он добавил, что сослуживцы даже не пытались спасти бойцов и как-то помочь им.
Ранее Life.ru рассказывал, что киевский режим потерял до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр. При этом тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины остались на дне реки.
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