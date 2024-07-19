В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков

В пятницу, 19 июля, в столичном регионе ожидается выпадение четверти месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимется на 15–20 миллиметров, сообщает синоптик Михаил Леус.

"По нашим расчётам, сегодня выпадет 5–10 миллиметров осадков, в отдельных районах выпадет до 15–20 миллиметров осадков. Для сравнения: 20 миллиметров — это четвёртая часть от месячной нормы июля", — рассказал синоптик в беседе с РИА "Новости".

За прошедшую ночь в отдельных районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков. Самые активные дожди были на северо-западе, в Зеленограде и Новой Москве, сообщает комплекс городского хозяйства.