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Регион
19 июля, 06:36

В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков

В пятницу, 19 июля, в столичном регионе ожидается выпадение четверти месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимется на 15–20 миллиметров, сообщает синоптик Михаил Леус.

"По нашим расчётам, сегодня выпадет 5–10 миллиметров осадков, в отдельных районах выпадет до 15–20 миллиметров осадков. Для сравнения: 20 миллиметров — это четвёртая часть от месячной нормы июля", — рассказал синоптик в беседе с РИА "Новости".

За прошедшую ночь в отдельных районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков. Самые активные дожди были на северо-западе, в Зеленограде и Новой Москве, сообщает комплекс городского хозяйства.

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Напомним, что 5 июля Московскую область накрыл тропический ливень. В тот день на регион обрушилось 66% месячной нормы осадков. Больше всего залило Солнечногорск — 54 мм осадков.

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Life.ru

Николай Рюмин
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