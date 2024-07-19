В Москве из-за грозы объявлен оранжевый уровень погодной опасности
До вечера пятницы в Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом известно из прогностической карты Гидрометцентра. До 21:00 в столице ожидаются ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в пятницу синоптики ожидают, что в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпало около 30% нормы.
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