Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля

Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля с трёхдневным визитом, сообщил официальный представитель МИД Поднебесной Линь Цзянь. Он посетит нашу страну по приглашению первого заместителя главы правительства Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.

Ожидается, что Дин Сюэсян примет участие в 11-й Российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, 21-й межправительственной комиссии по энергосотрудничеству и шестом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.