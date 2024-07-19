Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля
Дин Сюэсян. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Florence Lo
Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля с трёхдневным визитом, сообщил официальный представитель МИД Поднебесной Линь Цзянь. Он посетит нашу страну по приглашению первого заместителя главы правительства Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.
Ожидается, что Дин Сюэсян примет участие в 11-й Российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, 21-й межправительственной комиссии по энергосотрудничеству и шестом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне российскую военную делегацию. Её возглавил замминистра обороны Алексей Криворучко. Лидер Северной Кореи выразил поддержку и солидарность правительства и народа с политическим курсом Москвы и проведением спецоперации на Украине.