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19 июля, 08:09

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля

Дин Сюэсян. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Florence Lo

Дин Сюэсян. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Florence Lo

Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля с трёхдневным визитом, сообщил официальный представитель МИД Поднебесной Линь Цзянь. Он посетит нашу страну по приглашению первого заместителя главы правительства Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.

Ожидается, что Дин Сюэсян примет участие в 11-й Российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, 21-й межправительственной комиссии по энергосотрудничеству и шестом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

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Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне российскую военную делегацию. Её возглавил замминистра обороны Алексей Криворучко. Лидер Северной Кореи выразил поддержку и солидарность правительства и народа с политическим курсом Москвы и проведением спецоперации на Украине.

Матвей Константинов
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