Церемония открытия Олимпиады в Париже под угрозой срыва из-за забастовки артистов
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже под угрозой срыва из-за забастовки артистов, принимающих в ней участие. Об этом пишет британское издание The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA). Они уже подали соответствующее уведомление.
"Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу [открытия Игр] 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр", — говорится в публикации.
Причиной забастовок называются недовольство условиями труда, неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к открытию Игр.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Париже российские спортсмены могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как заявила депутат Госдумы Светлана Журова, пока даже непонятно, как спортсмены доберутся до Парижа, так как прямых рейсов нет и нужны визы.
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