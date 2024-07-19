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19 июля, 08:54

Церемония открытия Олимпиады в Париже под угрозой срыва из-за забастовки артистов

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже под угрозой срыва из-за забастовки артистов, принимающих в ней участие. Об этом пишет британское издание The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA). Они уже подали соответствующее уведомление.

"Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу [открытия Игр] 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр", — говорится в публикации.

Причиной забастовок называются недовольство условиями труда, неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к открытию Игр.

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Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Париже российские спортсмены могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как заявила депутат Госдумы Светлана Журова, пока даже непонятно, как спортсмены доберутся до Парижа, так как прямых рейсов нет и нужны визы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Keitma

Матвей Константинов
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