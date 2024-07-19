Аналитики назвали самые востребованные профессии в России
Аналитики: Самые востребованные сотрудники в РФ — специалисты по продажам
За первое полугодие 2024 года самыми востребованными сотрудниками в РФ оказались специалисты по продажам. В этой сфере количество вакансий превысило миллион. При этом столько же предложений было опубликовано для рабочего персонала.
Кроме того, возрос спрос на работников в области производства и сервисного обслуживания оборудования, специалистов в сфере строительства и недвижимости, а также сотрудников транспортно-логистической отрасли и гостинично-ресторанного бизнеса, отмечает РБК со ссылкой на результаты исследования hh.ru и ПЭК. Эксперты подчеркнули, что за год сократилось число кандидатов в сегменте розничной торговли и страхования.
Ранее опрос показал, какую сумму хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны. Так, в среднем респондентов устроил бы доход от 143 тысяч рублей в месяц.
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