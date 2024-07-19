Аналитики назвали самые востребованные профессии в России

За первое полугодие 2024 года самыми востребованными сотрудниками в РФ оказались специалисты по продажам. В этой сфере количество вакансий превысило миллион. При этом столько же предложений было опубликовано для рабочего персонала.

Кроме того, возрос спрос на работников в области производства и сервисного обслуживания оборудования, специалистов в сфере строительства и недвижимости, а также сотрудников транспортно-логистической отрасли и гостинично-ресторанного бизнеса, отмечает РБК со ссылкой на результаты исследования hh.ru и ПЭК. Эксперты подчеркнули, что за год сократилось число кандидатов в сегменте розничной торговли и страхования.