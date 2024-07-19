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19 июля, 09:56

Игрок сборной Австралии отрезал себе часть пальца ради Олимпиады в Париже

7News: Игрок по хоккею на траве Доусон ампутировал палец ради участия в ОИ-2024

Мэтт Доусон. Обложка © Gettyimages / Alexander Hassenstein

Мэтт Доусон. Обложка © Gettyimages / Alexander Hassenstein

Член австралийской сборной по хоккею на траве Мэтт Доусон, являющийся серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио, ампутировал часть пальца ради участия в Играх в Париже. Об этом сообщает телеканал 7News.

Как рассказал Доусон, недавно он сломал безымянный палец на руке и рисковал пропустить Олимпиаду, восстанавливаясь от травмы. Однако вместо наложения гипса, 30-летний спортсмен решил ампутировать верхнюю фалангу повреждённой конечности.

"Я принял осознанное решение обратиться к хирургу. Не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом было отрезать верхнюю часть пальца", — поделился Доусон в разговоре с журналистами.

А ранее сообщалось, что Нидерланды отправили на Игры в Париже волейболиста с судимостью за педофилию. В 2016 году Стивен ван де Вельд был осуждён в Британии за совершение полового акта с 12-летней девочкой и отбыл четырёхлетний срок. Олимпиада в Париже, напомним, пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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Наталья Исакова
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