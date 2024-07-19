Игрок сборной Австралии отрезал себе часть пальца ради Олимпиады в Париже

Член австралийской сборной по хоккею на траве Мэтт Доусон, являющийся серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио, ампутировал часть пальца ради участия в Играх в Париже. Об этом сообщает телеканал 7News.

Как рассказал Доусон, недавно он сломал безымянный палец на руке и рисковал пропустить Олимпиаду, восстанавливаясь от травмы. Однако вместо наложения гипса, 30-летний спортсмен решил ампутировать верхнюю фалангу повреждённой конечности.

"Я принял осознанное решение обратиться к хирургу. Не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом было отрезать верхнюю часть пальца", — поделился Доусон в разговоре с журналистами.