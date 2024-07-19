Петербуржец поймал на пляже извращенца, перепугавшего его маленькую дочку

В Санкт-Петербурге мужчина задержал на пляже извращенца со спущенными штанами, который перепугал его семилетнюю дочь. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл на пляже у реки Глухарки в Приморском районе Северной столицы. По информации телеграм-канала, девочка отошла в туалет и быстро вернулась назад. Отцу она рассказала, что заметила в кустах человека без штанов. Мужчина поспешил в заросли и обнаружил там 36-летнего иностранца, который быстро застёгивал ширинку. Между отцом и извращенцем тут же завязалась драка.

Приехавшие на место сотрудники полиции задержали иностранца. Оказалось, что он нарушил миграционное законодательство. На него составили административный акт. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела и выдворении из РФ.