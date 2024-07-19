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19 июля, 10:24

В Кремле ответили на слова Трампа о том, что Россия его "боялась"

Песков: Заявление Трампа о том, что РФ его "боялась" нацелено на американцев

Заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что Россия его якобы боялась, направлены исключительно на американскую аудиторию. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во время предвыборных кампаний США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что в период президентского срока Трампа против Москвы вводилось множество ограничений. Тем не менее, подчеркнул Песков, РФ и Штаты в то время сохраняли политический диалог — именно это и выгодно отличает Трампа от его предшественников.

Ранее Трамп, выступая на национальном съезде республиканцев, заявил, что РФ и Китай якобы боялись его, что помогало избежать конфликтов. Он добавил, что при его президентстве везде царил мир, а сейчас он "взрывается". По словам бывшего американского лидера, другие страны не начинали конфликтов, поскольку опасались его реакции.

Трамп пообещал восстановить мир во всём мире в случае победы на выборах
Трамп пообещал восстановить мир во всём мире в случае победы на выборах
Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Александр Юнашев
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