В Кремле ответили на слова Трампа о том, что Россия его "боялась"
Песков: Заявление Трампа о том, что РФ его "боялась" нацелено на американцев
Заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что Россия его якобы боялась, направлены исключительно на американскую аудиторию. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во время предвыборных кампаний США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Он также отметил, что в период президентского срока Трампа против Москвы вводилось множество ограничений. Тем не менее, подчеркнул Песков, РФ и Штаты в то время сохраняли политический диалог — именно это и выгодно отличает Трампа от его предшественников.
Ранее Трамп, выступая на национальном съезде республиканцев, заявил, что РФ и Китай якобы боялись его, что помогало избежать конфликтов. Он добавил, что при его президентстве везде царил мир, а сейчас он "взрывается". По словам бывшего американского лидера, другие страны не начинали конфликтов, поскольку опасались его реакции.
Flickr / Gage Skidmore