"Нас боялись": Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп утверждает, что при его президентстве РФ и Китай "боялись" США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждает, что, когда он был главой государства, Россия и Китай боялись его. Выступая на национальном съезде Республиканской партии, бывший хозяин Белого дома сослался на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Мы были самыми жёсткими, уважаемыми... Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: "Россия боялась его (Трампа. — Прим. Life.ru), Китай боялся его. Все его боялись", — сказал Трамп.
По словам политика, при его президентстве был мир. Теперь же планета "взрывается".
Напомним, Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Выступая перед соратниками, бывший хозяин Белого дома пообещал, помимо прочего, вернуть мир и порядок на планете. Также он обвинил демократов в уничтожении Штатов.