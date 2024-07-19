"Нас боялись": Трамп сделал неожиданное заявление о России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждает, что, когда он был главой государства, Россия и Китай боялись его. Выступая на национальном съезде Республиканской партии, бывший хозяин Белого дома сослался на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Мы были самыми жёсткими, уважаемыми... Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: "Россия боялась его (Трампа. — Прим. Life.ru), Китай боялся его. Все его боялись", — сказал Трамп.