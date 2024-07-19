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19 июля, 08:13

"Нас боялись": Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп утверждает, что при его президентстве РФ и Китай "боялись" США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждает, что, когда он был главой государства, Россия и Китай боялись его. Выступая на национальном съезде Республиканской партии, бывший хозяин Белого дома сослался на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Мы были самыми жёсткими, уважаемыми... Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: "Россия боялась его (Трампа. — Прим. Life.ru), Китай боялся его. Все его боялись", — сказал Трамп.

По словам политика, при его президентстве был мир. Теперь же планета "взрывается".

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Напомним, Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Выступая перед соратниками, бывший хозяин Белого дома пообещал, помимо прочего, вернуть мир и порядок на планете. Также он обвинил демократов в уничтожении Штатов.

Матвей Константинов
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