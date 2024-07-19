В России может появиться самокатно-патрульная служба по аналогии с ДПС

В России предложили организовать самокатно-патрульную службу (СПС), которая будет работать по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС). Таким образом удастся своевременно и тщательно производить контроль за движением электросамокатов, считает автор инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Предлагаю создать СПС — самокатно-патрульную службу. Оснастить её средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно", — отметил парламентарий в беседе с 360.ru.

Колунов напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому электросамокатчиков, нарушающих ПДД, начнут штрафовать. При этом пока неизвестно, кто именно будет контролировать нарушителей.