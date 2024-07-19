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19 июля, 11:59

Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич арестован по делу о взятке

Мстислав Дымнич в зале суда (слева). Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мстислав Дымнич в зале суда (слева). Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя директора Фонда капремонта Московской области Мстислава Дымнича, ранее задержанного по подозрению во взяточничестве. Он пробудет в СИЗО два месяца — до 17 сентября.

Дымничу предъявили обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, чиновник и неназванные фигуранты дела получили деньги от организации, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов. За это они обещали общее покровительство при исполнении и оплате договоров. Иные подробности дела не раскрываются.

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Напомним, о задержании Мстислава Дымнича стало известно 18 июля. Он занимает должность замдиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Матвей Константинов
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