Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич арестован по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя директора Фонда капремонта Московской области Мстислава Дымнича, ранее задержанного по подозрению во взяточничестве. Он пробудет в СИЗО два месяца — до 17 сентября.

Дымничу предъявили обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, чиновник и неназванные фигуранты дела получили деньги от организации, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов. За это они обещали общее покровительство при исполнении и оплате договоров. Иные подробности дела не раскрываются.