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19 июля, 12:38

Лукашенко "отколошматил" глав областей за плохую реакцию на ураган

Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу властей по реагированию на пронёсшийся по республике ураган. Выступая на селекторном совещании с участием руководителей областей, лидер страны указал, что на катаклизм не было адекватной реакции, и он сам наблюдал это.

"Отвратительная работа... Я это видел, поэтому начал колошматить губернаторов и других", — сказал глава государства.

Лукашенко призвал извлечь уроки из этой ситуации и сравнил ураган с войной, просто без "стрельбы из автоматов и пулемётов". И никто не думает, что сделать для помощи, а некоторые граждане "и пальцем не шевельнули", чтобы убрать завалы, ожидая действий властей.

В целом в работе властей есть масса недостатков, и Лукашенко назвал болезнью "бравурные доклады", которые оказываются ложью. Президент напомнил, что перепроверяет их.

В Белоруссии жертвами непогоды стали два человека, пострадали десятки населённых пунктов
В Белоруссии жертвами непогоды стали два человека, пострадали десятки населённых пунктов

Напомним, недавно по Белоруссии прокатился мощный грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром. Стихия вызвала нарушение электроснабжения 1960 населённых пунктах, большинство их которых в Гомельской области. Там же упавшее дерево убило школьника, ещё шесть человек пострадали. Инцидент произошёл в детском лагере.

Матвей Константинов
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