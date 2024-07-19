Лукашенко "отколошматил" глав областей за плохую реакцию на ураган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу властей по реагированию на пронёсшийся по республике ураган. Выступая на селекторном совещании с участием руководителей областей, лидер страны указал, что на катаклизм не было адекватной реакции, и он сам наблюдал это.

"Отвратительная работа... Я это видел, поэтому начал колошматить губернаторов и других", — сказал глава государства.

Лукашенко призвал извлечь уроки из этой ситуации и сравнил ураган с войной, просто без "стрельбы из автоматов и пулемётов". И никто не думает, что сделать для помощи, а некоторые граждане "и пальцем не шевельнули", чтобы убрать завалы, ожидая действий властей.

В целом в работе властей есть масса недостатков, и Лукашенко назвал болезнью "бравурные доклады", которые оказываются ложью. Президент напомнил, что перепроверяет их.