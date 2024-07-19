ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, сообщили в Минобороны. Целями стали авиабазы и объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонно-промышленного комплекса Незалежной
Также были нанесены удары по средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы, местам дислокации ВСУ, эшелонам с вооружением и военной техникой, складам боеприпасов, в том числе западных. Все цели достигнуты, объекты поражены.
Ранее Минобороны отчиталось об успехах группировки "Центр" ВС РФ. Так, в зоне их ответственности ВСУ всего за сутки потеряли до 290 военнослужащих, а также, в частности, американскую боевую машину пехоты MaxxPro.