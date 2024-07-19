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19 июля, 12:20

ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, сообщили в Минобороны. Целями стали авиабазы и объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонно-промышленного комплекса Незалежной

Также были нанесены удары по средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы, местам дислокации ВСУ, эшелонам с вооружением и военной техникой, складам боеприпасов, в том числе западных. Все цели достигнуты, объекты поражены.

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Ранее Минобороны отчиталось об успехах группировки "Центр" ВС РФ. Так, в зоне их ответственности ВСУ всего за сутки потеряли до 290 военнослужащих, а также, в частности, американскую боевую машину пехоты MaxxPro.

Матвей Константинов
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