ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, сообщили в Минобороны. Целями стали авиабазы и объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонно-промышленного комплекса Незалежной

Также были нанесены удары по средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы, местам дислокации ВСУ, эшелонам с вооружением и военной техникой, складам боеприпасов, в том числе западных. Все цели достигнуты, объекты поражены.