Игрок "Динамо" Тюкавин насобирал более полусотни штрафов за гонки по Москве

Один из лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД. Как сообщает Mash, 55 из них — за превышение скорости — 22-летний спортсмен гонял по Москве на скорости более 130 километров в час.

Ещё недавно юная звезда московского "Динамо" заверяла, что не любит гонять по городу, так как боится за жизнь и свой люксовый Mercedes-Benz GLK. Судя по всему, Тюкавин слукавил — помимо штрафов за превышение скорости его ловили с непристёгнутым ремнём и за парковку в неположенном месте. В общей сложности 30 раз.

В среднем Тюкавина штрафовали раз в четыре дня за прошлый год. Общая сумма — 80 тысяч рублей. Причём футболист, как отмечает телеграм-канал, уже всё оплатил.