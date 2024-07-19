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19 июля, 13:31

Игрок "Динамо" Тюкавин насобирал более полусотни штрафов за гонки по Москве

Mash: 22-летний футболист Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД

Один из лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД. Как сообщает Mash, 55 из них — за превышение скорости — 22-летний спортсмен гонял по Москве на скорости более 130 километров в час.

Ещё недавно юная звезда московского "Динамо" заверяла, что не любит гонять по городу, так как боится за жизнь и свой люксовый Mercedes-Benz GLK. Судя по всему, Тюкавин слукавил — помимо штрафов за превышение скорости его ловили с непристёгнутым ремнём и за парковку в неположенном месте. В общей сложности 30 раз.

В среднем Тюкавина штрафовали раз в четыре дня за прошлый год. Общая сумма — 80 тысяч рублей. Причём футболист, как отмечает телеграм-канал, уже всё оплатил.

Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб
Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб

Ранее Life.ru писал, что форварда ФК "Спартак" Александра Соболева оштрафовали за тонировку стёкол "гелендвагена". На футболиста составили протокол и обязали снять плёнку.

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Fcdm.ru

Никита Осипов
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