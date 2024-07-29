Пенсии, пособия, услуги ЖКХ: Что нового ждёт россиян в личных финансах с 1 августа Цифровой рубль в наследство, новые условия получения детских пособий в августе, тонкости индексации пенсионных выплат разным категориям граждан — в материале Life.ru 28 июля, 21:15 С 1 августа пенсии повысятся одновременно у пяти категорий получателей. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Семьям, у которых в июле закончится годовой цикл получения единого детского пособия на детей до 17 лет, нужно поторопиться с переоформлением выплаты, ведь она носит заявительный характер и не продлевается автоматически. Речь идёт о гражданах, оформивших выплату в июле 2023 года. То же касается и субсидий на оплату услуг ЖКХ и других льгот, требующих ежегодной подачи документов. Единое пособие на несовершеннолетнего оформляется на год, по истечении этого срока выплату нужно оформлять заново. Поэтому семьи, оформившие пособия по август 2024 года, уже сейчас должны озаботиться переоформлением пособия. Если не успеть подать документы вовремя, утраченная за один месяц выплата не компенсируется.

При этом для семей, которые переоформят выплату в августе, пособие повысится. Речь идёт о случаях уменьшения дохода родителей за предыдущий период. Следовательно, на этот год помощь от государства станет больше. Если в 2023 году семья получала сумму в 50% от прожиточного минимума на ребёнка, а доход семьи в этот период уменьшился, то с августа возможно будет увеличить выплату до 75% или 100%.

Новый порядок начисления детских пособий в августе

В следующем месяце будет скорректирован сам порядок назначения единого пособия. С 5 августа его будут начислять по территориальному принципу: по месту регистрации или фактического проживания, если оно отличается от региона, в котором семья оформляла документы. Соцфонд будет проверять соответствие региона, на территории которого гражданин России заявил о потребности в пособии, месту нахождения налогового агента. При обнаружении разночтений будет запрошен документ о проживании в конкретном субъекте.

Многие семьи с детьми в летний период озабочены подготовкой своих чад к школе, это всегда связано с повышенными расходами. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Многие семьи с детьми в летний период озабочены подготовкой своих чад к школе, это всегда связано с повышенными расходами. Поэтому многие регионы вводят на местном уровне меры поддержки. К примеру, в Калужской области многодетным семьям помогают ежегодной выплатой для покупки школьной формы. А в Республике Дагестан в данный момент принимают заявки на единовременную денежную выплату для семей с детьми, которые пойдут в этом учебном году в первый класс. Приём документов пролонгирован до конца 2024 года.

Для кого повысятся пенсии с августа

С 1 августа пенсии повысятся одновременно у пяти категорий получателей. В этом месяце будет пересчитан объём выплаты для работающих пенсионеров, при этом в Соцфонде учтут накопленные за 2023 год пенсионные баллы. К выплате можно будет добавить три балла. При пересчёте примут во внимание индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и сумму, которая была актуальна для получателя на момент выхода на заслуженный отдых. Для тех, кто стал пенсионером в 2021 году, но продолжил работу, один балл будет равен 98,86 рубля, поэтому пенсия повысится на 296,58 рубля (три балла). Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составит 399,15 рубля.

Но полноценная индексация пенсий работающих пенсионеров вернётся в практику только с 2025 года, о чём сообщает Соцфонд России. С этого момента пенсию для такой категории граждан будут повышать так же, как и неработающим пенсионерам. На данный момент индексация пенсий для работающих граждан проводится в начале каждого года с учётом инфляции за предыдущий.

Полноценная индексация пенсий работающих пенсионеров вернётся в практику только с 2025 года. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Какие ещё пенсии будут повышены

Получать повышенную пенсию с августа начнут и пенсионеры, которые отпразднуют в этом месяце 80-летие. Речь идёт о фиксированной выплате, которая до момента празднования юбилея составляет 8134,88 рубля, а после юбилея вырастает вдвое до 16 269,76 рубля.

Со следующего месяца подрастут накопительные и страховые пенсии. Это произойдёт благодаря доходам от отчислений россиян с 2002-го по 2013 год. Накопительные пенсии при этом увеличатся на 10%.

В августе также проиндексируют пенсии гражданам, работавшим в угольной промышленности, и бывшим членам лётных экипажей. При этом будет учтена выслуга лет (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин). Важно понимать, что индексация пенсий для представителей этих профессий проходит в начале каждого квартала за счёт выплат авиаперевозчиков и добывающих предприятий, поэтому речь не всегда идёт о повышении. Сумма зависит от вложений этих предприятий в конкретный момент времени.

Новые виды наследования

С начала августа у россиян появится возможность включать в наследство и цифровые рубли. Для этого необходимо будет составить завещательное распоряжение, которое регламентирует то, куда и кому пойдут после смерти владельца средства на счетах и вкладах и цифровые активы. Этот вид документа нужно оформлять и подписывать в банке, в котором есть специально открытый счёт. После подписания такого документа наследники владельца цифрового счёта смогут получить этот актив спустя полгода после его кончины.

Новые платёжки за ЖКХ

В текущем месяце почти во всех регионах России выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Квитанции с новыми цифрами жители этих субъектов получат именно в августе. Оплатить возросшие счета нужно будет, как и положено, до 10 августа. При этом в июле были отменены комиссии банков за оплату счетов за коммуналку и пеней, но эта мера затрагивает только льготные категории граждан.

Авторы Антон Плотников