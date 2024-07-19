Россиянкам рассказали, что делать, если муж тайно взял ипотеку

Иногда между супругами возникают недопонимания по ряду важных вопросов. В итоге это может привести, например, к ситуации, когда муж без согласия жены оформляет ипотеку. В том случае если женщина не подтвердила своё участие в заключении сделки с банком в качестве созаёмщика или поручителя, решение можно оспорить в суде. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

"Можно подать иск в суд с целью признания сделки недействительной (по положениям СК РФ и ГК РФ). Для снижения долгового риска следует сохранять все чеки, документы, переписку между супругами, свидетельские показания. Немаловажно сохранять копии документов, подтверждающих цели использования кредитных средств", — пояснила сенатор в разговоре с "Газетой.ru".

Эксперт уточнила, что банк не имеет права требовать перечислить деньги на погашение оформленного кредита без судебного решения. В данном случае нужно обращаться в прокуратуру, так как действия сотрудников кредитной организации нарушают закон.

Также обеспечить себе "алиби" можно за счёт нотариального заверения договора дарения на одного или нескольких родственников в период совместной жизни. В нём в обязательном порядке должно быть зафиксировано согласие супруга. Тем самым есть шанс избежать взысканий по прошлым супружеским долгам, уточнила сенатор.

Наиболее надёжной подстраховкой эксперт назвала брачный договор. Благодаря нотариально заверенному документу супруги могут прописать условия распоряжения имуществом. Если же женщина узнала об ипотеке и согласилась её выплачивать, то лучше указывать в договоре остаток платежей. Это обезопасит от возможных потерь в случае развода.