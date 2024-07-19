У Посольства США в Москве появился антиамериканский стенд, показывающий суть НАТО. На нём — старый, истощённый мужчина в военной форме, жизнь которого, по всей видимости, поддерживается постоянным вливанием новой крови. На пакетах с ней изображены флаги стран, пострадавших от политики Вашингтона, — Украины, Афганистана, Югославии, Ирака и Вьетнама. Эта пугающая, но правдивая картина сопровождается язвительной надписью.