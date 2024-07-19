"С днём зависимости": Высмеивающий НАТО антиамериканский стенд поставили у Посольства США в Москве
У Посольства США в Москве появился антиамериканский стенд о сути НАТО
Здание Посольства США в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Pomelnikova
У Посольства США в Москве появился антиамериканский стенд, показывающий суть НАТО. На нём — старый, истощённый мужчина в военной форме, жизнь которого, по всей видимости, поддерживается постоянным вливанием новой крови. На пакетах с ней изображены флаги стран, пострадавших от политики Вашингтона, — Украины, Афганистана, Югославии, Ирака и Вьетнама. Эта пугающая, но правдивая картина сопровождается язвительной надписью.
"Поздравляем американских дипломатов с Днём независимости", — указано на плакате, передаёт РИА "Новости".
Ранее в Москве завершила работу выставка трофейной техники НАТО, её посетили 1,3 миллиона человек. Среди экспонатов — немецкий танк Leopard 2A6, американские БМП Bradley и даже намоленный Abrams. Отныне выставка будет работать с парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.