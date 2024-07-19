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19 июля, 14:23

Зеленский заявил, что Польша разрешила Украине быстрее получить истребители F-16

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Польша разрешила Украине быстрее получить обещанные истребители F-16, заявил Владимир Зеленский. Решение было принято после его встречи с премьер-министром европейской республики Дональдом Туском на саммите европейского политического сообщества в Великобритании.

"И сегодня мы имеем положительное решение правительства Польши по конкретному вопросу, что позволит Украине быстрее получить самолёты F-16", — написал Зеленский в социальной сети X.

Он поблагодарил премьера за "эффективное выполнение" предыдущих договорённостей, а также Польшу — за "решительную поддержку Украины".

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Ранее Владимир Зеленский, наоборот, пожаловался на задержки в поставках намоленных F-16. Истребители должны были прибыть на Украину этим летом, но этого до сих пор не произошло.

Матвей Константинов
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