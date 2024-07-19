Минюст внёс пианиста Кисина* и ещё трёх человек в реестр иноагентов

Минюст РФ в пятницу, 19 июля, расширил список иноагентов, добавив в него пианиста Евгения Кисина*, а также ещё трёх человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Е.И. Кисин* выступал против СВО на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. <...> Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", — говорится в сообщении.

Также в реестр иноагентов попали религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко*, бывший советский разведчик, а ныне ютуб-блогер Юрий Швец*, а также саратовский активист Дмитрий Цибирев*. При этом из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".

Ранее сообщалось, что Минюст признал иноагентами журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*. Кроме того, в реестр попали муниципальный депутат совета Литейного округа Петербурга Сергей Трошин*, экс-мундеп Санкт-Петербурга от "Яблока" Фёдор Уткин*, юрист Григорий Вайпан*.