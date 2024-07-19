"Окровавленный" врач детской больницы в Киеве оказался топорной постановкой ЦИПсО
"Украина.ру": Фото "окровавленного" врача "Охматдета" оказались фейком ЦИПсО
"Израненный" врач киевской детской больницы "Охматдет", фотографии которого облетели все крупные западные СМИ, оказался участником топорной постановки украинского ЦИПсО. Об этом пишет "Украина.ру". Киев долго использовал мужчину в пропагандистских целях, однако видео, всплывшее в Сети, нивелирует эти усилия.
"Окровавленный" врач детской больницы в Киеве оказался постановкой ЦИПсО. Видео © VK Клипы / "Донецк Медиа"
На кадрах видно, как сотрудник полиции раскрашивает халат врача красной краской. Причём делается это обычной кистью. К слову, уже после первой публикации о том "ударе ВС РФ" пользователи обратили внимание на странный цвет "крови". Получается, не зря.
Напомним, 8 июля ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по военным целям на Украине, в том числе в Киеве. Одна из ракет украинской системы ПВО упала на больницу. Власти Незалежной сразу обвинили в этом Москву, хотя никаких доказательств представлено не было. В Минобороны России напомнили, что киевский режим постоянно прибегает к таким провокациям накануне "сходок" НАТО и подобных мероприятий.
VK Клипы / "Донецк Медиа"