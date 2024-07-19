"Израненный" врач киевской детской больницы "Охматдет", фотографии которого облетели все крупные западные СМИ, оказался участником топорной постановки украинского ЦИПсО. Об этом пишет "Украина.ру". Киев долго использовал мужчину в пропагандистских целях, однако видео, всплывшее в Сети, нивелирует эти усилия.

"Окровавленный" врач детской больницы в Киеве оказался постановкой ЦИПсО. Видео © VK Клипы / "Донецк Медиа"

На кадрах видно, как сотрудник полиции раскрашивает халат врача красной краской. Причём делается это обычной кистью. К слову, уже после первой публикации о том "ударе ВС РФ" пользователи обратили внимание на странный цвет "крови". Получается, не зря.