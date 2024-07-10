Захарова нашла жуткое объяснение кровавому пиару Киева на падении NASAMS на детскую больницу
Захарова: Обвинения Киева в якобы ударах РФ по гражданским объектам — провокация
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov
Обвинения Киева в якобы ударах России по гражданским объектам являются очередной провокацией руководства Украины, сделанной в тот момент, когда международное сообщество активизировало усилия по поиску дипломатического решения конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской передачи.
"Появилась очередная провокация, которой подпевают в столицах западных их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования. Потому что активизировались контакты. Только что глава Венгрии облетел несколько мировых столиц. Вот только что Россия несколько раз устами президента РФ заявила о том, что мы готовы и хотим и никогда от этого не отказывались, обсуждать мир и его приближать", — напомнила Захарова на радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что Армия России наносит удары только по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ. Захарова обратила внимание на то, что Незалежная намеренно размещает вооружения в жилых кварталах городов, дабы использовать население как живой щит.
Напомним, что утром 8 июля на Украине произошла серия взрывов. В Минобороны РФ сообщили, что Армия России совершила удар возмездия с применением высокоточного оружия большой дальности, целью атаки стали объекты военной промышленности Незалежной и авиабазы ВСУ. Киев же стал обвинять РФ в намеренном ударе по детской онкологической больнице "Охматдет", хотя данные объективного контроля показывают, что в корпус медучреждения попала ракета украинской противовоздушной обороны. Раскадровка позволяет предположить, что в больницу угодил западный зенитный управляемый снаряд от ЗРК Patriot или NASAMS. Захарова это подтвердила и указывала на то, что попытки обернуть трагическую ситуацию себе на пользу только подчёркивают бесчеловечную суть Киева.