Захарова нашла жуткое объяснение кровавому пиару Киева на падении NASAMS на детскую больницу

Обвинения Киева в якобы ударах России по гражданским объектам являются очередной провокацией руководства Украины, сделанной в тот момент, когда международное сообщество активизировало усилия по поиску дипломатического решения конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской передачи.

"Появилась очередная провокация, которой подпевают в столицах западных их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования. Потому что активизировались контакты. Только что глава Венгрии облетел несколько мировых столиц. Вот только что Россия несколько раз устами президента РФ заявила о том, что мы готовы и хотим и никогда от этого не отказывались, обсуждать мир и его приближать", — напомнила Захарова на радио Sputnik.