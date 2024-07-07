Западные средства массовой информации делают вид, что совершенно ничего не знали о зверствах киевского режима против мирного населения Донбасса и бойцов ВС РФ, несмотря на то что Россия неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с корреспондентами газеты "Известия".

"Вы знаете, смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов, от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее. Смешно", — заявила Захарова.

Помимо того, она напомнила, что обо всех зверствах украинских властей уже давно известно, о чём ранее неоднократно предоставлялись соответствующие доклады со стороны Москвы. Представитель МИД РФ заявила, что эти документы распространялись даже на полях ООН, однако американцы делали всё, чтобы не замечать происходящего.

"Всё это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты", — подчеркнула Захарова.