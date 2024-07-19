Жизнь в Германии стала невыносимой: по новостям транслируют пропагандистскую ложь, а цены на жизнь достигли критической точки. Об этом рассказал сын бывшего военного контрразведчика ГДР Александр, который переехал из ФРГ в Калининград, оставив бизнес.

"В новостях, которые там показывают по ТВ, все факты перевёрнуты. Постоянное ощущение фальши. Немцев пытаются убедить, как плохо живут люди в России, но при этом в новостях не говорят, что власти ухудшили условия жизни своего же народа. Жить в Германии стало невыносимо", — объяснил Александр в разговоре с RT.

По словам мужчины, жизнь в ФРГ значительно усложняют постоянно растущие счета за коммунальные услуги. Так, ранее он платил в месяц не более 70 евро, однако спустя время цифра подскочила до внушительных 200. Кроме того, власти страны перекрывают пути развития бизнесу: в Германии нельзя вести дела с партнёрами из России и вообще говорить что-то хорошее об РФ, и это при том, что 60–70% немцев из бывшей ГДР поддерживают Россию, подчеркнул Александр.

Перебраться в Россию ему предложил отец. Он посчитал, что здесь его сыну будет намного безопаснее, чем в Европе.