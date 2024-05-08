"Тут так хорошо": Семейная пара переехала в Россию из Германии и объяснила почему

Семейная пара из Германии перебралась на ПМЖ в Россию. Елена Максимова и Аки Биндер обосновались в Краснодарском крае. При этом мужчина исполнил мечту своей супруги о возвращении на историческую родину.

Елена родилась в Казахской СССР, а в 1993 году уехала в Берлин. Ей оказалось нелегко найти работу по профессии (ветеринар) в ФРГ и для этого пришлось подтверждать советский диплом о высшем образовании, а также сдавать дополнительные госэкзамены.

"Я не имела права с российским гражданством сдавать экзамены, в двойное гражданство не принимали, всё затянулось, поэтому в начале 2000-х меня заставили отказаться от российского гражданства, чтобы получить немецкое. Мне, как советскому человеку, это было больно и стыдно, но другого варианта получить работу не было", — рассказала Максимова RT.

После развода с мужем Елена переехала из Берлина в небольшой городок в земле Нижняя Саксония, где устроилась ветеринарным врачом с хорошим окладом, купила дом и машину. В 2011 году на работе она познакомилась с Аки Биндером. Первые несколько лет они общались как коллеги, а через 3–4 года начали встречаться.

"В 2018-м поехали познакомиться с моими родителями — они на тот момент уже жили в Краснодарском крае. Побывали на чемпионате мира по футболу, потом поехали в Сочи на "Формулу-1". И тут мне Аки говорит: "Тут так хорошо, давай переедем в Россию". Я на тот момент не поверила, да никто из родных и близких не поверил", — вспоминает Елена.

Изначально переезд планировался в 2019 году, но из-за пандемии его пришлось перенести. Аки купил дом в России, а Елена продала жилище в Германии. Вернувшись в РФ, женщина получила вид на жительство на три месяца, а потом подала документы на гражданство. Супругу же выдали разрешение на временное проживание. Сейчас он интенсивно занимается русским языком и готовится сдавать тесты.

По словам Максимовой, переезжать одной ей было очень страшно и она очень благодарна Аки за поддержку в этом деле.

"В Германии всё труднее жить, никогда мы для них своими не станем. И я считаю, что получила там всё, что могла. Там я встретила человека, который взял меня за руку и обратно увёз на Родину. Он такой человек, немного советский. Какое-то время даже говорил, что пойдёт воевать на СВО. Он принял здесь православие, по воскресеньям мы вместе ходим на службу. Такая у нас теперь семейная традиция", — признаётся Елена.