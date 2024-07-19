Начальник отдела полиции и ещё 6 человек пострадали при обстреле ВСУ Кременной в ЛНР
Мэр Третьяков: Начальник отдела полиции ранен при обстреле Кременной в ЛНР
Последствия атаки ВСУ на центр Кременной в ЛНР. Обложка © Telegram / Вячеслав Третьяков
Украинские войска обстреляли центр Кременной в ЛНР. В результате пострадал начальник местного отдела полиции, сообщил глава города Вячеслав Третьяков. Как он отметил, ВСУ в пятницу, 19 июля, нанесли повторный удар по населённому пункту кассетными боеприпасами.
"В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия. В ходе осмотра места удара, стремясь помочь людям, он попал под обстрел кассетными боеприпасами", — написал Третьяков в телеграм-канале.
Он добавил, что врачи немедленно оказали пострадавшему необходимую помощь. Сейчас он пребывает в стабильном состоянии. Вместе с полицейским ранения получили в общей сложности семь человек. Как сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, это четыре мужчины и три женщины. Трое раненых после проведённых операций сейчас находятся в реанимации. По словам министра, самый тяжёлый пациент — это 42-летний мужчина, потерявший в результате обстрела правую голень, завтра его перевезут в Луганск.
Ранее сообщалось, что утром 19 июля ВСУ выпустили по Луганску три оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были сбиты. Обломки упали в поле, вызвав возгорание лесополосы. К счастью, обошлось без пострадавших.