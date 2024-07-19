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19 июля, 15:42

В Ставрополе задержали мужчину, который зарезал участника СВО

В Ставрополе задержали мужчину, который в Армавире Краснодарского края зарезал бывшего участника спецоперации (СВО). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадры задержания Альберта Пилосяна. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Кадры задержания Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве бывшего участника специальной военной операции. Мои краснодарские и ставропольские коллеги обнаружили его в городе Ставрополе, где он пытался скрыться от следствия", — написала Волк в своём телеграм-канале.

Сама трагедия произошла ещё 14 июля. По версии следствия, 29-летний Пилосян в ходе конфликта нанёс участнику СВО не менее одного удара ножом в область живота. Пострадавший, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице. Пилосян скрылся с места преступления, однако силовики нашли и задержали его в Ставрополе. СК завёл дело по статье "Убийство".

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Сайт МВД-Медиа

Наталья Исакова
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