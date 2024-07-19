"Не знали меры жестокости": Власти Карелии рассказали о зверствах финских оккупантов в годы ВОВ

В Верховном суде Карелии в пятницу, 19 июля, состоялись первые слушания по делу о геноциде местных жителей в годы Великой Отечественной войны. На судебном заседании выступил и глава республики Артур Парфенчиков. Он отметил, что финские оккупанты не знали меры в жестокости по отношению к советским гражданам.

В Верховном суде Карелии состоялось первое заседание о признании геноцида на территории Карело-Финской ССР. Видео Telegram / Парфенчиков|Карелия

"Поработив мирное население, использовав его как бесплатную трудовую силу, в том числе и детскую, финские оккупанты не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению. Об этом говорят люди, пережившие эти ужасы голода, холода, убийств, болезней, истязаний. Такие люди есть практически в каждой карельской семье", — сказал Парфенчиков в суде.

Он добавил, что в годы ВОВ на оккупированной части Карелии была развёрнута система концентрационных, а затем так называемых переселенческих лагерей, при этом туда попадало в основном славянское население. В лагерях, по словам Парфенчикова, были тяжёлые условия для жизни, голод, там распространялись болезни и эпидемии, такие как дизентерия, сыпной тиф и цинга. Заключённые привлекались к физическому труду, порой "откровенно издевательского характера". По данным из открытых источников, в финских лагерях на территории советской Карелии погибло около восьми тысяч мирных граждан и 18 тысяч военнопленных.