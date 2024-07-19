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19 июля, 17:04

"Рыбу, йогурт достала": В Омске женщина накормила ребёнка едой с помойки и попала на видео

Омская прокуратура ищет женщину, кормившую ребёнка отходами с мусорки

Омская прокуратура проверяет информацию о женщине, кормившей ребёнка отходами из мусорных баков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Омске женщина покормила ребёнка на помойке. Видео © Telegram / Типичный Омск

"Проводим проверку в целях установления личности данной женщины", — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

В региональном главке МВД России заявили, что у них пока нет информации по данному инциденту.

До этого в омских телеграм-каналах завирусилось видео, на котором женщина кормит ребёнка на помойке. На кадрах видно, как она перебирает коробки и другой мусор в баках. В этот момент рядом сидит маленькая девочка, которая руками ест йогурт. Автор ролика также рассказал, что до этого ребёнок ел рыбу с помойки. При этом мимо проходят несколько человек, которые никак не реагируют на происходящее.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае многодетная мать ударила 11-летнего сына кочергой и заставила выпить чистящее средство. Ребёнка спас отец, который вовремя вернулся домой. Мальчика доставили в реанимацию.

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Кадр из видео Telegram / Типичный Омск

Наталья Исакова
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