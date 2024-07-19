"Рыбу, йогурт достала": В Омске женщина накормила ребёнка едой с помойки и попала на видео

До этого в омских телеграм-каналах завирусилось видео, на котором женщина кормит ребёнка на помойке. На кадрах видно, как она перебирает коробки и другой мусор в баках. В этот момент рядом сидит маленькая девочка, которая руками ест йогурт. Автор ролика также рассказал, что до этого ребёнок ел рыбу с помойки. При этом мимо проходят несколько человек, которые никак не реагируют на происходящее.