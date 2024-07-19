Умер сыгравший Гитлера актёр Андрей Ксенюк

Актер Норильского Заполярного театра драмы Андрей Ксенюк скончался на 66-м году жизни. О прискорбной новости сообщили в пятницу, 19 июля, в пресс-службе учреждения.

"С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего норильский театр в разные его эпохи — Андрея Павловича Ксенюка. Режиссер Владимир Гурфинкель назвал его как-то "последним романтическим артистом русской сцены", — отметили там.

Ксенюк родился в Норильске в 1958 году, в детстве занимался в драматическом кружке при клубе "Юность", которым руководил артист Александр Анисимов, и, окончив в 1981-м Красноярское училище искусств, понял, что хотел бы работать только в театре родного города. Дебютной работой актёра стала "Сказка про Ивана-дурака" по Льву Толстому.

Кроме того, артист исполнил роль Адольфа Гитлера в спектакле "Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил". Также Ксенюк играл в таких постановках, как "Сказка Арденнского леса", "Поллианна", "Шут Балакирев", "Гарольд и Мод", "Квадратура круга", "Два вечера в весёлом доме", "Вишнёвый сад" и других. В общей сложности актёр примерил на себя свыше сотни образов.