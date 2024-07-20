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19 июля, 21:58

В Санкт-Петербурге вынесли первый приговор за пропаганду нацизма

Первый в истории Санкт-Петербурга приговор за неоднократную пропаганду нацизма вынес Выборгский районный суд. Обвиняемого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Информацию об этом передаёт Объединённая пресс-служба судов города.

Как сообщается, житель Петербурга Андрей Р. неоднократно нарушал закон о публичнoм демoнстрирoвании нацистскoй симвoлики. Так, в июне 2023 года мужчина показал прохожим татуировку с изображением свастики на спортивной площадке. Также он разместил изображение символа в одном из телеграм-каналов. Свою вину он признал лишь частично.

Следствию удалось выяснить, что фигурант дела является лидером клуба, члены которого придерживаются неонацистских взглядов. Таким образом, мужчина не только будет отбывать срок в колонии строгого режима. После выхода из-под стражи ему в течение двух лет будет запрещено администрировать сайты в Интернете.

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Ранее Life.ru рассказал о ситуации, произошедшей в петербургском музее современного искусства "Эрарта". Как следует из заявления, в музее демонстрировалась нацистская символика и атрибутика.

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Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Мария Любицкая
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