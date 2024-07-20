В Санкт-Петербурге вынесли первый приговор за пропаганду нацизма
Первый в истории Санкт-Петербурга приговор за неоднократную пропаганду нацизма вынес Выборгский районный суд. Обвиняемого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Информацию об этом передаёт Объединённая пресс-служба судов города.
Как сообщается, житель Петербурга Андрей Р. неоднократно нарушал закон о публичнoм демoнстрирoвании нацистскoй симвoлики. Так, в июне 2023 года мужчина показал прохожим татуировку с изображением свастики на спортивной площадке. Также он разместил изображение символа в одном из телеграм-каналов. Свою вину он признал лишь частично.
Следствию удалось выяснить, что фигурант дела является лидером клуба, члены которого придерживаются неонацистских взглядов. Таким образом, мужчина не только будет отбывать срок в колонии строгого режима. После выхода из-под стражи ему в течение двух лет будет запрещено администрировать сайты в Интернете.
Ранее Life.ru рассказал о ситуации, произошедшей в петербургском музее современного искусства "Эрарта". Как следует из заявления, в музее демонстрировалась нацистская символика и атрибутика.
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