В Саудовской Аравии двоих граждан РФ отправили в тюрьму за махинации с хаджем

Двое граждан РФ в настоящее время находятся в тюрьмах в Саудовской Аравии за организацию незаконного хаджа. Об этом сообщил руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев в беседе с ТАСС. По его словам, в этом году к исламским святыням на паломничество без необходимой для этого хадж-визы направилось до четырёх тысяч россиян.

Комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу, собеседник информагентства рассказал, что в саудовских пенитенциарных учреждениях сейчас находятся два организатора групп для нелегального хаджа. Один из них приговорён к сроку 1 год и 10 месяцев в месте между Джиддой и Меккой. Второго, предварительно, задержали в Медине.

"Это оба россиянина, нелегальные организаторы хаджа, которые подделывали бейджи и так далее", — заявил Асуев.

Он добавил, что в этом году было 500–700 тысяч паломников-нелегалов из разных государств, которые пытались попасть на религиозные мероприятия без специальной хадж-визы.