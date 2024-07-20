"Мне вообще пофигу": Вяльбе отреагировала на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на уход российской спортсменки и двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), куда она была избрана в 2016 году. Как заявила спортивный функционер в беседе с Sport24, ей всё равно на этот факт, так как Россия уже не входит в эту организацию.

"Мне вообще пофигу, что делает там Исинбаева. Разве она представляла в комиссии МОК Россию?! Мне реально всё равно на неё. Не знаю, сможет ли кто-то представлять Россию там вместо Исинбаевой. МОК же приостановил членство России. Так что мы уже не входим туда. О чём можно говорить?" — заявила Вяльбе.