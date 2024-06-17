Елена Исинбаева закрыла полумиллионную задолженность перед ФНС
SHOT: Елена Исинбаева выплатила ФНС налоговый долг в 465 688 рублей
Елена Исинбаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isinbaevayelena
Российская спортсменка и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оплатила задолженность в размере полумиллиона рублей, из-за которой её штрафовала ФНС. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, прыгунья задолжала российской налоговой 465 688 рублей. В эту сумму также был включён штраф от ФНС по Волгоградской области. Недавно Исинбаева разобралась с долгами, и теперь блокировка не угрожает её российским счетам.
Сама спортсменка на данный момент не живёт в России. Её замечали в Испании и Монако. Это может быть связано с тем, что Исинбаевой в сентябре удалось сохранить за собой членство в комиссии спортсменов МОК, а на носу летние Олимпийские игры в Париже, которые, разумеется, не обходятся без деятельности комитета. На днях, кстати, в Париже заметили рекламу Олимпиады с её изображением и флагом России. Думали, что авторы баннера могли ошибиться и перепутать. Позже в МОК нашли объяснение.