Елена Исинбаева закрыла полумиллионную задолженность перед ФНС

Российская спортсменка и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оплатила задолженность в размере полумиллиона рублей, из-за которой её штрафовала ФНС. Об этом пишет SHOT .

По информации телеграм-канала, прыгунья задолжала российской налоговой 465 688 рублей. В эту сумму также был включён штраф от ФНС по Волгоградской области. Недавно Исинбаева разобралась с долгами, и теперь блокировка не угрожает её российским счетам.