Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева лишится места в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом свидетельствует заявление, размещённое на сайте организации.

Отметим, что выборы новых четырёх членов комиссии состоятся во время предстоящей Олимпиады в Париже. Они заменят уходящих Даниеля Дьюрта, Бритту Хайдеман, Ю Сын Мина и Елену Исинбаеву. На освободившиеся места на данный момент претендуют 29 кандидатов из 15 видов спорта.