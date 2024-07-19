Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады в Париже
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева лишится места в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом свидетельствует заявление, размещённое на сайте организации.
Отметим, что выборы новых четырёх членов комиссии состоятся во время предстоящей Олимпиады в Париже. Они заменят уходящих Даниеля Дьюрта, Бритту Хайдеман, Ю Сын Мина и Елену Исинбаеву. На освободившиеся места на данный момент претендуют 29 кандидатов из 15 видов спорта.
Напомним, Исинбаеву избрали в комиссию на восемь лет в августе 2016 года. При этом с 2023-го спортсменка входит и в комиссию по олимпийскому образованию.
Как сообщал Life.ru, Исинбаева сейчас не живёт в России. Её замечали в Испании и Монако. Это может быть связано с тем, что Исинбаевой в сентябре 2023 года удалось сохранить за собой членство в комиссии спортсменов МОК, а на носу летние Олимпийские игры в Париже, которые, разумеется, не обходятся без деятельности комитета. К слову, в Париже заметили рекламу Олимпиады с её изображением и флагом России. Думали, что авторы баннера могли ошибиться и перепутать. Позже МОК заявил, что не использует плакаты с Исинбаевой для продвижения Игр.
Life.ru также писал, что на Исинбаеву обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба. При этом в Махачкале даже переименовали стадион, названный когда-то в честь спортсменки.
ТАСС / Сергей Карпухин