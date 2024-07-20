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19 июля, 22:24

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

"Общественное": В Полтаве прогремели взрывы

В Полтаве прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Что послужило их причиной, неизвестно, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Черниговская и Харьковская области.

В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы

Днём ранее, 19 июля, в Харькове произошла мощная серия взрывов. Сообщается, что они прогремели в пригороде.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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