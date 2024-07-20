Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
"Общественное": В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
Что послужило их причиной, неизвестно, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Черниговская и Харьковская области.
Днём ранее, 19 июля, в Харькове произошла мощная серия взрывов. Сообщается, что они прогремели в пригороде.
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