Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

В Полтаве прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Что послужило их причиной, неизвестно, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Черниговская и Харьковская области.