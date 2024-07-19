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19 июля, 06:54

В Харькове прогремела серия взрывов

В районе города Харьков произошла мощная серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Взрывы могли произойти в пригороде. Чуть позже была слышна новая серия взрывов. На данный момент в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе были слышны взрывы, была активирована воздушная тревога. В этот же день взрывы фиксировали в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Николай Рюмин
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