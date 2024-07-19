В Харькове прогремела серия взрывов

В районе города Харьков произошла мощная серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Взрывы могли произойти в пригороде. Чуть позже была слышна новая серия взрывов. На данный момент в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.