На Марсе обнаружили кристаллы чистой серы

Американский марсоход Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе. Об этой удивительной находке на своей странице в социальной сети Х сообщили представители NASA, которые также опубликовали фотографию находки.

"Впервые наш марсоход Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что этот минерал нашли ещё в мае, когда треснул камень, по которому проехал марсоход. До этого предполагалось, что данный химический элемент в чистом виде образуется только в том диапазоне условий, которого там нет.

Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада по этому поводу заявил, что найти целое поле камней из чистой серы можно сравнить с тем, как люди находят оазис в пустыне, так как там её быть не должно. Он также подчеркнул, что теперь научному сообществу предстоит объяснить этот случай.