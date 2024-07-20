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19 июля, 23:18

В Киеве прозвучала серия взрывов

В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

В Киеве прозвучала серия взрывов. По информации мэра города Виталия Кличко, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В какой части города прозвучали взрывы, не уточняется. Других деталей инцидента не приводится.

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В Харькове прогремела серия взрывов

Ночью также сообщалось о серии взрывов в Полтаве. Что послужило их причиной, неизвестно. В регионе на момент происшествия звучал сигнал воздушной тревоги.

Оксана Попова
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