В Киеве прозвучала серия взрывов
В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn
В Киеве прозвучала серия взрывов. По информации мэра города Виталия Кличко, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
В какой части города прозвучали взрывы, не уточняется. Других деталей инцидента не приводится.
Ночью также сообщалось о серии взрывов в Полтаве. Что послужило их причиной, неизвестно. В регионе на момент происшествия звучал сигнал воздушной тревоги.