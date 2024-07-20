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20 июля, 01:34

"Появится другая": Эксперт усомнился в целесообразности запрета Hamster Kombat в России

Омбудсмен Волынец: Кликеры вызывают зависимость и парализуют деятельность ребёнка

В Госдуме РФ предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat, вызвавший ажиотаж среди пользователей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

В Госдуме РФ предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat, вызвавший ажиотаж среди пользователей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

В Госдуме РФ предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat, вызвавший ажиотаж среди пользователей. По мнению депутатов, люди, включая детей, "тапают хомяка" в надежде заработать виртуальные деньги, ничего при этом не делая. Вопрос о необходимости такого запрета в беседе с 360.ru подняла и детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

"Кликеры вызывают зависимость и парализуют деятельность ребёнка, не развивают и не обучают, а просто отнимают время", — заявила она.

Эксперты подтверждают, что увлечение кликерами может привести к серьёзным психическим проблемам, таким как депрессия и стресс. Всемирная организация здравоохранения включила киберзависимость в одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней.

Эксперт Павел Мясоедов утверждает, что Hamster Kombat напоминает финансовую пирамиду. Пользователи вкладывают реальные деньги в виртуальную валюту, надеясь, что её можно будет конвертировать в биткоины или доллары. Однако пока эта возможность не реализована, что создаёт иллюзию лёгкого заработка, но, по сути, ведёт к обману.

"Первые пользователи могут получить прибыль за счёт новых вливаний, но последующие, скорее всего, ничего не заработают. Это и есть признаки финансовой пирамиды", — пояснил специалист.

Технически заблокировать Hamster Kombat, основанный на платформе Telegram, вполне возможно, но эксперт сомневается, что кто-то будет этим заниматься.

"Если запретить эту игру, на следующий день появится другая. Запреты нецелесообразны", — считает он.

Эксперт добавил, что часть ответственности за освещение подобных проектов лежит на СМИ. Люди должны понимать, что за обещаниями виртуальных "золотых гор" может стоять лишь иллюзия.

Вопрос о запрете Hamster Kombat остаётся спорным. Одни считают это необходимым шагом для защиты детей, другие видят в этом излишнюю панику и неоправданное вмешательство в свободу выбора.

"Тапать хомяка" позорно или рискованно? Милонов и Касперская оценили запрет Hamster Kombat в России
"Тапать хомяка" позорно или рискованно? Милонов и Касперская оценили запрет Hamster Kombat в России

Напомним, согласно данным социологического опроса, 36% россиян, знакомых с игрой, поддерживают её запрет, а среди тех, кто впервые о ней услышал, этот показатель составляет 42%. Более половины респондентов считают, что играть в Hamster Kombat и аналогичные игры должны только лица старше 18 лет.

Кирилл Сосновских
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