"Появится другая": Эксперт усомнился в целесообразности запрета Hamster Kombat в России
Омбудсмен Волынец: Кликеры вызывают зависимость и парализуют деятельность ребёнка
В Госдуме РФ предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat, вызвавший ажиотаж среди пользователей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel
В Госдуме РФ предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat, вызвавший ажиотаж среди пользователей. По мнению депутатов, люди, включая детей, "тапают хомяка" в надежде заработать виртуальные деньги, ничего при этом не делая. Вопрос о необходимости такого запрета в беседе с 360.ru подняла и детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
"Кликеры вызывают зависимость и парализуют деятельность ребёнка, не развивают и не обучают, а просто отнимают время", — заявила она.
Эксперты подтверждают, что увлечение кликерами может привести к серьёзным психическим проблемам, таким как депрессия и стресс. Всемирная организация здравоохранения включила киберзависимость в одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней.
Эксперт Павел Мясоедов утверждает, что Hamster Kombat напоминает финансовую пирамиду. Пользователи вкладывают реальные деньги в виртуальную валюту, надеясь, что её можно будет конвертировать в биткоины или доллары. Однако пока эта возможность не реализована, что создаёт иллюзию лёгкого заработка, но, по сути, ведёт к обману.
"Первые пользователи могут получить прибыль за счёт новых вливаний, но последующие, скорее всего, ничего не заработают. Это и есть признаки финансовой пирамиды", — пояснил специалист.
Технически заблокировать Hamster Kombat, основанный на платформе Telegram, вполне возможно, но эксперт сомневается, что кто-то будет этим заниматься.
"Если запретить эту игру, на следующий день появится другая. Запреты нецелесообразны", — считает он.
Эксперт добавил, что часть ответственности за освещение подобных проектов лежит на СМИ. Люди должны понимать, что за обещаниями виртуальных "золотых гор" может стоять лишь иллюзия.
Вопрос о запрете Hamster Kombat остаётся спорным. Одни считают это необходимым шагом для защиты детей, другие видят в этом излишнюю панику и неоправданное вмешательство в свободу выбора.
Напомним, согласно данным социологического опроса, 36% россиян, знакомых с игрой, поддерживают её запрет, а среди тех, кто впервые о ней услышал, этот показатель составляет 42%. Более половины респондентов считают, что играть в Hamster Kombat и аналогичные игры должны только лица старше 18 лет.