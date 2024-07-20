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20 июля, 04:37

В США ушла из жизни конгрессвумен Шейла Джексон Ли

В США на 75-м году жизни скончалась конгрессвумен Шейла Джексон Ли

Конгрессвумен США Шейла Джексон Ли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Конгрессвумен США Шейла Джексон Ли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

В США скончалась Шейла Джексон Ли, конгрессвумен от Демократической партии, сообщает CNN. Политик ушла из жизни на 74-м году, о чём сообщила её семья.

Шейла Джексон Ли была известной фигурой в американской политике, на протяжении многих лет защищая интересы чернокожих американцев и активно выступая за социальную справедливость. Она представляла Техас в Конгрессе и была видным защитником прав человека. Причины её смерти не указаны, однако известно, что она боролась с онкологическим заболеванием.

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Ранее врач отметил, что здоровье 81-летнего президента США Джо Байдена может оказаться под угрозой из-за возможных осложнений коронавируса. По словам специалиста, коронавирус способен обострить хронические заболевания и вызвать сбои в свёртывающей системе организма, что может привести к тромбообразованию и нарушению кровотока.

Кирилл Сосновских
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