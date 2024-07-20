В США ушла из жизни конгрессвумен Шейла Джексон Ли

В США скончалась Шейла Джексон Ли, конгрессвумен от Демократической партии, сообщает CNN. Политик ушла из жизни на 74-м году, о чём сообщила её семья.

Шейла Джексон Ли была известной фигурой в американской политике, на протяжении многих лет защищая интересы чернокожих американцев и активно выступая за социальную справедливость. Она представляла Техас в Конгрессе и была видным защитником прав человека. Причины её смерти не указаны, однако известно, что она боролась с онкологическим заболеванием.